Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız her daim bu güzel milletin hukukunu gözetmiştir" - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız her daim bu güzel milletin hukukunu gözetmiştir"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:
AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim milletin hukukunu gözettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her daim milletin hukukunu gözettiğini ifade etti.

Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her daim bu güzel milletin hukukunu gözetmiştir. Onun güçlü ve kararlı mücadelesinin merkezinde milletimizin refahını temin etmek, ülkemizi bağımlılık tuzağından kurtarmak vardır. Yolundan hiçbir zaman dönmedi ve hamdolsun yine haklı çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

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AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri

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