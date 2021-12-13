Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin açılışında konuşma yaptı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Her birey, siber alanda içerik üretirken de sorumluluk bilinciyle hareket etmeli. Hakikati bulmak, onu takip etmek medeni bir bireyin en önemli mesuliyetlerinden ve vatandaşlık görevlerinden biridir. " dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Haliç Kongre Merkezi'nde İletişim Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nin (Stratcom Summit '21) açılışında konuştu.

Sosyal medya şirketlerinin nefret söylemi ve nefret dili serbestçe yayılmasına izin verdiklerini söyleyen Altun, farklı ülkelerde bu nefret suçlarının işlenmesinde bu şirketlerin etkisinin olduğuna dikkat çekti. Altun, "Son yıllarda yaşanan sokak hareketlerinin, şiddet olaylarının ve masum insanların hedef gösterildiği linç kampanyalarının birçoğunda, bu platformlar suç ortağı olarak karşımıza çıkmıştır. " dedi.

Altun, "Sosyal medya şirketleri sadece şirket merkezlerinin olduğu ülkelerde değil, faaliyet gösterdikleri bütün ülkelerde belirlenen hukuki çerçevelere riayet etmek, hesap vermek ve kamu vicdanını yaralayıcı eylem ve tavırlardan uzak durmak zorundadırlar. Ancak böyle davranırlarsa, içinde bulunduğumuz yeni küresel ortamın meşru aktörleri olabilirler. Kamusal regülasyonlara ihtiyacımız var ama ondan öte sosyal medya şirketlerinin şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi çerçevesinde hareket etmesine ihtiyacımız var. " ifadelerini kullandı.

Sosyal medya okuryazarlığının önemine dikkat çeken Altun, "Sosyal medya okuryazarlığı sosyal medyayı farklı türleriyle verimli bir şekilde kullanabilmek, öte yandan bu medya araçlarının beraberinde getirdiği riskler konusunda farkındalık kazanmak açısından önemli bir araçtır. Mesele, sadece tüketmekle ilgili değil. Her birey, siber alanda içerik üretirken de sorumluluk bilinciyle hareket etmeli. Hakikati bulmak, onu takip etmek medeni bir bireyin en önemli mesuliyetlerinden ve vatandaşlık görevlerinden biridir. Bu yeni sosyal medya platformlarında yayınlanan haber, mesaj ve yorumlar karşısında kullanıcıların daha dikkatli bir yaklaşım geliştirmesi son derece hayatidir. Toplumsal barış için, demokrasilerin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için hayatidir. " diye konuştu.

"Siber dünyada daha güvenli ve daha özgür olmaya ihtiyacımız var. " diyen Altun, bu ifadeyle şunlardan bahsettiğine dikkat çekti. Kişisel verilerin, kurumsal verilerin, bireysel hakların teminat altına alınmasından bahsediyorum. Yeni iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlardan kendi emelleri uğruna faydalanmaya çalışan, yeni medya platformlarını kendi propagandaları için kullanan terör örgütlerinin, organize suç şebekelerinin etkisinden temizlenmiş bir siber dünyadan bahsediyorum. Vatandaşların, bireylerin tercihte bulunmak için en temel gereksinimleri olan doğru bilginin karşısında yer alan sistematik yalan siyasetinden, bilgi kirliliğinden arınmış bir siber dünyadan bahsediyorum. Toplumsal ilişkileri zehirleyen, ideolojik yahut zümrevi çıkarlar uğruna üretilen yalan içeriklerin meşru ve işlevsel görülmediği bir sanal ortamdan bahsediyorum. Sosyal medya şirketlerinin ticari yahut siyasi saiklerle bireyleri keyfi şekilde yönlendiremeyecekleri bir dijital dünyadan bahsediyorum. Ancak, böylesi bir siber alanda, böylesi bir sanal ortamda özgürlükten bahsedebiliriz. "

Enformasyon savaşlarının yoğunlaştığı günümüzde, ulusal güvenliği ve siber egemenliği muhafaza edecek tedbirleri almak mecburiyetinde olduklarını söyleyen Altun, bu konuda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. İLKHA

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