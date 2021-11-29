Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Musevilerin Hanuka Bayramı'nı kutladı - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Musevilerin Hanuka Bayramı'nı kutladı

AA / Mehmet Tosun - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Musevilerin Hanuka Bayramı'nı kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Musevilerin Hanuka Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Musevilerin Hanuka Bayramı'nı kutladı.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Medeniyetler beşiği kadim yurdumuzda, kardeşlik hukukunu karşılıklı koruyarak yaşadığımız Musevi vatandaşlarımızın ve dünya üzerindeki tüm Musevilerin Hanuka Bayramlarını kutluyorum." ifadesini kullandı.

AA / Mehmet Tosun - Son Dakika Haberleri

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