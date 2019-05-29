Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA