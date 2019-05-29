Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Görüşmede ikili ve bölgesel meseleler ele alınmıştır." - ANKARA

Kaynak: İHA
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