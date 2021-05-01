Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Emek ve alın teri kutsaldır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Emek ve alın teri kutsaldır. İşçilerimiz, emek ve alın teriyle ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyor. Bugüne kadar tüm gücümüzle işçi kardeşlerimizin yanında olduk, bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Altun, Twitter hesabından, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile ilgili konuşmasının da yer aldığı videoyu paylaşan Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Emek ve alın teri kutsaldır. İşçilerimiz, emek ve alın teriyle ülkemizi geleceğe emin adımlarla taşıyor. Bugüne kadar tüm gücümüzle işçi kardeşlerimizin yanında olduk, bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğiz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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