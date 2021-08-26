İletişim Başkanlığı Yardımcılığına Başar atandı
RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.
RESMİ Gazete'de yayımlanan kararla İletişim Başkanlığı Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı.
Resmi Gazetenin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararıyla, İletişim Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına Evren Başar atandı. Atamanın 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci