Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmeleri devam ediyor.

İyi Parti grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye'deki ekonomik ve sosyal krizin etkilerinin toplumu çıldırmanın eşiğine getirdiğini savundu. Kötü yönetimlerin, çıkarlarının peşindeki bilgisiz ve liyakatsiz kadroların eseri olduğunu söyleyen Çıray, "20 yıllık AKP iktidarları bu manada şüphesiz kötü değil çok kötü bir yönetimdir. Yaşadığımız, kötü yönetimden kaynaklanan basit bir ödemeler dengesi açığı olsaydı klasik bir ekonomik istikrar paketiyle krizi kolayca aşar, sıkıntıları kısa sürede geride bırakırdık ama maalesef değil. Biz, ucube rejimin fıtratı gereği üretmesi kaçınılmaz olan bir buhranın içindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bütçe görüşmelerine katılmayıp Katar'a gitmesini eleştiren Çıray, "Kendisini Birleşik Arap Emirlikleri'nin Prensi hakkındaki iddialarından vazgeçmek, Katar Emiri'nin kapısına gitmek zorunda bırakan buhran yüzünden ortada açıklayıp savunabileceği bir bütçe filan olmayışı nedeniyle mi konuşamıyor?" sorusunu sordu. Bütçenin Meclis'e sunulduğu andan itibaren eridiğini öne süren Çıray, şöyle devam etti:

"Bulunduğumuz an itibarıyla dolar kurundaki artış bütçedeki erimeyi üçte 1'in dahi üzerine çıkardı. Bu kadar büyük bir sapma ki esasen ortada üzerinde konuşmaya değer bir bütçe yok. Bütçe neredeyse yok hükmünde de bütçe görüşmelerinde içlerinden birçoğunun milletin vekillerine saygısızlık ve kabalık ettikleri, bakan adını taşıyanlardan müteşekkil Cumhurbaşkanlığı kabinesi var mı? Cumhurbaşkanlığı kabinesi yok. Yüksek sesle tekrar edeyim, Cumhurbaşkanlığı kabinesi diye bir kabine anayasal olarak yok. Bu sözleri siyaseten söylerken tabii ki arkamı 16 Nisan 2017 referandumunun hukuki mahiyetinin ipliğini pazara çıkaran anayasa hukuku duayeni Kemal Gözler gibi bir bilim adamına dayıyorum. Makalesinde ne diyor aziz anayasa hukukçumuz? 'Şu anki haliyle Cumhurbaşkanlığı kabinesi anayasal, yasal ve hatta kararnamesel olarak dayanaktan yoksundur.' diyor. Yani kendilerini parlamenter hükumetteki Bakanlar Kurulundaki bakanların muadili sayan bu arkadaşlar aslında Anayasa olarak yok hükmündeler."

"Ülkemizde adalet sistemi yerle bir olmuş"

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral ise iktidarın İslam'ı siyasallaştırdığını ve inancı yanlışlarının örtüsü haline getirdiğini ileri sürdü. Oral, "Bu politikanın bir numaralı aktörü de maalesef Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş olmuştur. Ülkemizde adalet sistemi yerle bir olmuş, insanımız Twitter'da feryat ederek adalet arama noktasına gelmişken bir bakıyoruz, Yargıtay binasının açılışında Sayın Erbaş'ı dua eder halde buluyoruz. Sayın Erbaş'ın elleri niyaz için mi açıldı, yoksa iktidarın adaletsizliklerini örtmek için mi açıldı, bunu bilemiyoruz." eleştirisini yaptı.

İktidarın öngörüden ve sağduyudan yoksun uluslararası ilişkiler anlayışına sahip olduğunu iddia eden Oral, "Türkiye eskiden kritik meselelerde bölgesinde yaşanan sorunları yatıştırmaya yönelik adımlar atar, tarafları tarafsızlığına ikna ederek söylediklerinin itibarını temin ederdi. Bugün ise normal koşullarda bir araya gelmesi mümkün olmayan ülkeler Türkiye'ye karşı ittifak yapıyorlar. İktidar, ülkemizi durup dururken gereksiz risk ve tehditlere maruz bırakıyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, iktidarın ekonomiyi yönetemediğini savunarak "Yanlış borçlandınız, kamu-özel iş birliği yatırımı adı altında doğru projeleri yanlış yöntemlerle yaptınız. Devletimizi dolandırttınız, devlet dolandırıldı, siz de göz yumdunuz. Devletimizi milyarlarca dolar zarara uğrattınız, vatandaşımıza çile çektiriyorsunuz." diye konuştu.

Her ilde, her ilçede SMA hastası olan çocuklar olduğunu belirten Dikbayır, "Bu çocuklara sahip çıkamıyorsanız size bir akıl vereyim ben. Şans oyunlarına, SMA hastası çocuklar için bir fon koyun, buradan çıkacak fonla bu çocukların hepsi kurtulur." dedi.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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