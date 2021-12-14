Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı

Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı
AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşların 2022 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurulda, Cumhurbaşkanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşları Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığının 2022 yılı bütçeleri ele alınacak.

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın 1. ve 2. maddesi oylanacak, 3. ve 4. maddesi ise görüşülüp oylamaya sunulacak.

Bütçeler üzerinde ilk sözü HDP Grubu adına Van Milletvekili Sezai Temelli aldı.

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AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri

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