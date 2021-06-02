Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı'dan hakkındaki iddialarla ilgili açıklama Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı'dan hakkındaki iddialarla ilgili açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı'dan hakkındaki iddialarla ilgili açıklama Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında, kendisine yönelik beyanlarıyla ilgili iftira ve hakaret suçlarından hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında, kendisine yönelik beyanlarıyla ilgili iftira ve hakaret suçlarından hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

Kıratlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hakkımda sosyal medya üzerinden yapılan mesnetsiz ve hukuksuz beyanlara karşı, iftira ve hakaret suçlarından ilgililer hakkında gerekli hukuki süreç başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Kıratlı'dan hakkındaki iddialarla ilgili açıklama Açıklaması - Haberler
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