Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu" - Şükrü Karatepe (2)

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu" - Şükrü Karatepe (2)

- Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe'nin konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu

- Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe'nin konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda konuştu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et