Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu" - Şükrü Karatepe (2)
- Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe'nin konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda konuştu.
- Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe'nin konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Politika Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu"nda konuştu.
Kaynak: AA