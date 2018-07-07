Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne Uyum Khk'si Resmi Gazete'de (2)

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum amacıyla çıkarılan 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) bazı kanunlarda yer alan hükümler yürürlükten kaldırıldı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında "Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" yayımlandı.

KHK'de yürürlükten kaldırılan hükümler arasında, 4308 sayılı Seferberlikte veya Fevkalade Hallerde Askeri Şahıslara Ait Hukuk Davalarıyla İcra Takiplerinde Yapılacak Muameleler Hakkında Kanun'un 4. maddesiyle 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun'un 44'üncü maddesi yer alıyor. Söz konusu maddeler askeri mahkemelere ilişkin düzenlemeleri içeriyordu.

Barut ve Patlayıcı Maddelerle Silah ve Teferruatı ve Av Malzemesinin İnhisardan Çıkarılması Hakkında Kanun'un 2'nci maddesinin ikinci fıkrası, 1136 sayılı Avukatlık Kanun'unun 14'üncü maddesinin dördüncü fıkrasındaki "sıkıyönetim mahkemeleri" ifadelerini içeren düzenlemesi yürürlükten kaldırılırken, kanunun 115'inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "ve hazırlanacak adli ve mesleki kanun tasarıları" ibaresi madde metninden çıkarıldı.

KHK ile Tanık Koruma Kanunu'nun 13'üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "idari görevde çalışan birinci sınıfa geçirilmiş askeri hakimler arasından" ibaresi madde metninden çıkarılırken, "Askeri ceza muhakemesinde uygulama" başlıkla 23'üncü madde de yürürlükten kaldırıldı.

Ayrıca bazı kanunlarda yer alan "sıkıyönetim" ibareleri madde metinlerinden çıkarıldı.

4857 sayılı İş Kanunu'nun Asgari Ücret Tespit Komisyonuna ilişkin 39'uncu maddesindeki ikinci fıkra, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu'nun birinci maddesindeki "Askeri ceza infaz kurumları ve tutukevlerine ilişkin hükümler saklıdır." ifadesi de yürürlükten kaldırılan hükümler arasında yer aldı.

(Bitti)