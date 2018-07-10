Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Türkiye Ekonomisinden Sorumlu Bakanlar Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından Bakanlar Kurulu'nu açıkladı. Erdoğan'ın açıkladığı listede ekonomi ile ilgili bakanlar da belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma Bakanı Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Turizm Bakanı da Mehmet Ersoy oldu.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesinin ardından yeni sistemin ilk Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile belli oldu. Bakanlar Kurulu'nda ekonomi ile ilgili bakanlıklara atanan isimler şöyle:

HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK

21 Şubat 1978'de İstanbul'da doğan Berat Albayrak, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümünü bitirdi. New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business'ta yüksek lisansını tamamladı.

Finans ve Bankacılık alanındaki doktorasını "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı" üzerine yaptı.

Bankacılık ve finans alanında ihtisas sahibi olan Albayrak, yüksek lisans eğitiminin bitmesiyle birlikte Türkiye'ye döndü ve doktora eğitimini de enerji kaynaklarının finanmanı üzerine aldı.

Özel sektörde üst düzey yöneticilik görevleri üstlenen Albayrak, basın kuruluşlarında ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev yaptı. Marmara Üniversitesinde Bankacılık ve Finansman alanında dersler verdi. AK PARTİ Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 64 ve 65. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev aldı.

Bakanlığı döneminde yerli ve milli enerji kaynakları konusunda çok önemli adımlar atılırken, rüzgar ve güneş enerjisine de büyük yatırımlar yapıldı. Petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri yaygınlaştırıldı, yerli kömürden elektrik üretimini en üst seviyeye çıkarıldı.

Akkuyu'da kurulacak olan nükleer enerji santralinin temeli de Albayrak'ın bakanlığı döneminde atıldı.

Albayrak, evli ve 3 çocuk babasıdır.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından olan 42 yaşındaki Mustafa Varank, İmam Hatip Lisesi'nden mezun olduktan sonra ODTÜ Siyasi Bilimler Akademisi'nde lisans eğitimi aldı. Varank, ODTÜ'nün ardından yurtdışında eğitimini sürdürdü.

Mustafa Varank'ın ağabeyi Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr İlhan Varank, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olmuştu. Hain darbe girişiminde önce Vatan Caddesi'ne giden İlhan Varank, oradaki direnişin sonuç vermesi ve darbecilerin teslim olmasından sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi binasına gitti. İlhan Varank burada halka ateş açan darbeciler tarafından vurularak şehit edildi.

ULAŞTIRMA BAKANI MEHMET CAHİT TURHAN

29 Nisan 1960 Trabzon doğumlu olan Mehmet Cahit Turhan, 1981 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mimarlık Fakültesi İnşaat Bölümünü bitirdi. Çalışma hayatına 1985 yılında İstanbul 17. Bölge Müdürlüğü Kapıkule-Edirne Yolu (Edirne Kent Geçişi) Grup Şefliği emrinde Mühendis olarak başladı. 1986 yılında Karadeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Mehmet Cahit Turhan, aynı Bölge Müdürlüğünde 1988 tarihinde Büro Mühendisi, 1990 tarihinde Kontrol Mühendisi, 1994 tarihinde Çatalca Köprülü Kavşağı (TEM) Çatalca Arası Bağlantı Yolu Otoyolu Yapım Kontrol Şefi görevlerine atandı.

1 Nisan 1997 tarihinde Karayolları İstanbul 17. Bölge Müdürlüğünde Otoyolu Bakım İşletme Başmühendisi, 1998 tarihinde Otoyolu Yapım Başmühendisi, 1999 tarihinde de İstanbul 17. Bölge Müdür Yardımcısı görevlerine atanan Mehmet Cahit Turhan, 2002 yılında aynı Bölge Müdürlüğünde Bölge Müdürü olarak görevlendirildi ve 2003 tarihinde bu göreve vekaleten atandı.

2003 yılında görevlendirildiği Karayolları Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. Daha sonra 2005 tarihinde asaleten Genel Müdür olan Mehmet Cahit Turhan, vekaleten yürüttüğü Karayolları Genel Müdürü 2006 yılında asaleten atandı.

Turan, 2 Ekim 2015 tarihinde Danıştay üyeliğine atandı.

TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN

1958 yılında doğan Pekcan, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakultesi mezunu. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi'nde Yüksek lisans yaptı.

Altyapı sektöründe faaliyet gösteren bir firmada Genel Koordinator; Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Halen Karon Mühendislik San. ve Tic. şirketinde CEO olarak görev yapıyor.

DEİK Türkiye Suriye İş Konseyi Başkanlığını yürüten Pekcan, aynı zamanda TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyesiydi.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ

Fatih Dönmez, 1965 yılında Bilecik'te doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul'da tamamladı. 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. 2005 yılında e-MBA sertifika programını tamamladı. İş hayatına NETAŞ'ta Ar-Ge mühendisi olarak başladı. İş hayatı boyunca enerji ve Telekomünikasyon firmalarında değişik kademelerde yöneticilik yaptı.

1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İGDAŞ'ta Etüt ve Proje Müdürlüğü, Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.

2002 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Daire Başkanlığında, İştirakler Genel Koordinatörü olarak; İBB iştiraklerinin yönetim kurullarında başkan ve üye olarak görev yaptı. Türkiye Elektrik Sanayi Birliği'nin (TESAB) kurucuları arasında yer alan Dönmez, aynı zamanda TESAB yönetim kurulu üyeliği de yaptı.

4 Ocak 2008'de EPDK Kurul üyeliğine atanan Dönmez, EPDK'nın üyesi olduğu ERRA'da (Enerji Düzenleyicileri Bölgesel Birliği) 2008 ve 2010 Genel Kurullarında üye ülkelerin temsilcileri tarafından Yönetim Kurulu üyesi seçildi. ERRA'nın strateji raporunun hazırlanmasına öncülük ederek, arz güvenliği komitelerinde görev aldı.

24.12.2015 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarlığına atanan Fatih Dönmez, evli ve 3 çocuk babasıdır.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM

1999 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakultesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü' nden mezun oldu. 1999- 2005 yıllarında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005 – 2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda Uzman olarak görev yaptı.

2006 - 2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009 – 21.02.2012 tarihleri arasında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda Uzmanlık görevlerini üstlendi. 2009 yılından itibaren T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlük görevini yürütüyordu.

1976 Ankara doğumlu olan Murat Kurum evli ve 2 çocuk babası.

TURİZM BAKANI MEHMET ERSOY

1968 doğumlu olan Mehmet Ersoy Alman Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümünden mezun oldu. Kardeşi ile birlikte okul yıllarında turizme merak salan Ersoy kardeşler daha sonra 1991 yılında ETS Tur'u kurarak profesyonel olarak sektöre girdi.

1999'da Voyage Oteller Grubu, 2004 yılında ise AtlasGlobal kuruldu.

Ersoy İngilizce ve Almanca biliyor.

TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ

1973 yılında İzmir'de doğdu. Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Başkent Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nde doktora çalışmalarını yürüttü.

Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanlarında serbest girişimcilik yaptı. Çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde bulundu. Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında Genel Müdürlük görevlerini üstlendi. Uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey yöneticilik görevinin ardından, yine aynı şirkette danışmanlık yaptı.

Turkcell, BİM ve Albaraka Katılım Bankası'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı.

İngilizce bilen Pakdemirli evli, üç çocuk sahibi.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı: Zehra Zümrüt Selçuk

Kadın ve Demokrasi Derneği (Kadem) Ankara temsilcisi