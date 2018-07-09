Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Başladı
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Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Başladı

AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Başkan Adayı Binali Yıldırım, "16 Nisan referandumuyla birlikte yeni bir dönem başladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Başladı

AK Parti İzmir Milletvekili ve TBMM Başkan Adayı Binali Yıldırım, "16 Nisan referandumuyla birlikte yeni bir dönem başladı. Bu dönemin adı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve bu dönemin kurucu cumhurbaşkanı milletimizin tasdikiyle Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Yıldırım, Mecliste gazetecilerin, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Binali Yıldırım, yeni sistemin hayırlı olmasını diledi. 16 Nisan referandumuyla birlikte yeni bir dönemin başladığına dikkati çeken Yıldırım, "Bu dönemin adı cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve bu dönemin kurucu cumhurbaşkanı milletimizin tasdikiyle Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kendisini tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu.

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