Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı: (6) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı 2022 yılında uzaya fırlatmayı planlıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı 2022 yılında uzaya fırlatmayı planlıyoruz." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda katılımcılara hitap etti.

Gayrettepe-Havalimanı Metro Projesi'nde tünellerin delme işleminin bittiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, uzunluğu 37,5 kilometreyi bulacak bu hatta 9 istasyon arasında önce tam otomatik, ardından sürücüsüz trenlerin saatte 120 kilometrelik hızla hizmet sunacağını söyledi.

Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı raylı sistem bağlantısı kesimindeki çalışmaların hızla sürdüğünü, Kuzey Marmara Otoyolu'nu da bölüm bölüm hizmete açtıklarını, bağlantı yollarıyla birlikte toplam 398 kilometre uzunluğundaki otoyolun kalan kısımlarını da yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son 2 yılda hizmete sunduğumuz İstanbul-İzmir Otoyolu ile iki şehrimiz arasındaki mesafeyi 3,5 saate indirdik. Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nu tamamlayarak milletimizin istifadesine sunduk. Marmara'yı çepeçevre saracak otoyolun önemli bir geçiş noktası olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelini 18 Mart 2018 tarihinde attık, yapımını süratle sürdürüyoruz. Önemli bir ulaşım güzergahı üzerinde yer alan Gümüşhane çevre yolları ile 16,8 kilometre uzunluğunda 9 adet tüneli hizmete açtık.

Geçtiğimiz haftalarda 450 metre uzunluğu ve 165 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yükseği olan Botan Çayı üzerindeki Beğendik Köprüsü'nü hizmete açtık. Burası terörün aman vermediği bir yerdi. Bu yapılınca teröristler buradan da rahatsız oluyorlar. Rahat hareket alanı kalmıyor. Yani bu işler, terörle mücadele tek yönlü çalışılan bir şey değil, birçok yönlü yapılan bir çalışma. Sadece Botan değil, Botan onların en önemli merkezlerinden bir tanesiydi ama bugüne kadar bir Veysel Eroğlu Ilısu Barajı en önemli bunların hareket merkeziydi. Zaman aldı ama orayı yaptık. Oradaki bütün o tarihi eserleri yerlerinden kaldırıp, farklı yerlere taşımak, orada adeta yeni şehir kurmak bunlar sıradan işler değil. Bunlar hep yapıldı ama birilerinin gözü var görmüyor, kulağı var duymuyor, ağzı var maalesef hakkı, hakikati konuşmuyor. Konuşsalar da konuşmasalar da biz doğruları yapmaya devam edeceğiz. İşte eser ortada."

Hedef 5 yıl içerisinde 5 bin 500 kilometre hızlı tren hattına ulaşmak

Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı-Kapıkule demir yolu hattının Çerkezköy-Kapıkule kesimiyle ilgili yapım sözleşmesinin imzalandığını belirten Erdoğan, proje tamamlandığında 229 kilometrelik uzunluğa sahip bu demir yolunda, saatte 200 kilometrelik hızla seyahat edilebileceğini söyledi.

Yatırım tutarı 10,5 milyar lira olan projenin bitmesiyle, Halkalı-Kapıkule arası seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6,5 saatten 2 saat 20 dakikaya düşeceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık zaman, özellikle zamanla yarışma zamanı. Eğer siz ekonomide fiyatları düşerecekseniz, bunu başarmanız lazım. Maliyetleri düşereceksiniz önce bunu başarmanız lazım. İşte şimdi biz bunu başarıyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Ankara-Eskişehir, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya yüksek hızlı tren hatlarımıza, yolculuk süresini 2 saate düşürecek Ankara-Sivas hattını da ilave ediyoruz. Test sürüşleri devam eden bu hattın ilk kesimini yıl sonunda kadar milletimizin istifadesine sunmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattı ile Konya-Karaman-Niğde, Mersin-Osmaniye-Gaziantep, Bursa-Bilecik hızlı tren hatları başta olmak üzere halen inşası süren 3 bin 500 kilometrelik raylı sistem projesinin olduğunun altını çizen Recep Tayyip Erdoğan, hedefin 5 yıl içerisinde toplamda 5 bin 500 kilometre yüksek hızlı ve hızlı tren hattına ulaşmak olduğunu vurguladı.

Erdoğan, dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri olarak kabul edilen Ankara-Kars arasındaki Turistik Doğu Ekspresi'ni turizme açtıklarını anımsattı.

Modernize edilmek üzere ulaşıma kapatılan Samsun-Sivas demir yolunda da ticari deneme seferlerinin başladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, dış ticarette talebin arttığı Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattına ilave 3 bin 500 ton kapasite artışı sağlayacak Konteyner Aktarma Sistemi'ni de kurduklarını hatırlattı.

Erdoğan, raylı sistem araçlarının yerli imkanlarla üretilebilmesi için Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketini kurduklarını, milli elektrikli trenin fabrika testlerini de başlattıklarını kaydetti.

Recep Tayyip Erdoğan, Van Gölü'nde Ocak 2018'de faaliyete başlayan Sultan Alparslan Feribotu'nun ardından İdris-i Bitlisi Feribotu'nu da tamamlayarak hizmete sunduklarını dile getirdi.

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi USOM'u hizmete sunduklarını, Türkiye'nin uydu haberleşme alanındaki kapasitesini artırmak, yörünge haklarını korumak ve daha geniş kapsama alanlarına sahip olmak için başlattılan 3 yeni uydu projesinde sona yaklaşıldığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aralık 2019'da ilk enerji beslemesi yapılarak üretimi tamamlanan Türksat 5A uydusunda son testler devam ediyor.

Uydu, bu yılın üçüncü çeyreğinde yerde teslim alınacak ve dördüncü çeyrekte uzaya fırlatılacak. Haberleşme ve servis modülü entegrasyon faaliyetleri tamamlanan Türksat 5B uydusu ise 2021 yılının ikinci çeyreğinde uzaya gönderilecek. Ülkemizin haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasında yer almasını sağlayacak yerli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı ise 2022 yılında uzaya fırlatmayı planlıyoruz. İstanbul'un sembollerinden biri olacağına inandığım Çamlıca Televizyon-Radyo Kulesi'nin yapımı devam ediyor. Çok az kaldı, çok kısa bir zamanda, tabii televizyondan çok burası radyo alıcı, verici özelliğe sahip olacak. 104 frekans burada hizmet görecek ve Çamlıca Camisi'nin çevresindeki kuleleri kaldırıyoruz, hepsini de buraya monte ediyoruz."

"Son 18 yılda sosyal yardım tutarı toplam 356 milyar lirayı buldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile, çalışma ve sosyal hizmetlerin, son 2 yılda da en yoğun çalışılan, en çok icraatı gerçekleştirilen alanların başında geldiğini kaydetti.

Sosyal yardımlarda kurumsal ve yapısal değişikliklere giderek, 2002 yılında 4 olan sosyal yardım programı sayısını 43'e çıkardıklarını belirten Erdoğan, "İhtiyaç sahiplerine bütçeden ayrılan kaynağı da 2 milyar liradan 55 milyar liraya yükselttik. Son 18 yılda yaptığımız sosyal yardım tutarı toplam 356 milyar lirayı buldu." şeklinde konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, salgın döneminde, sosyal koruma kalkanı çatısı altında vatandaşlara 25,5 milyar lira nakit ödeme yaptıklarını, sadece kısa çalışma ödeneği kapsamında, çok büyük bir bölümü de salgın döneminde olmak üzere 3,7 milyon kişi için 14 milyar liranın üzerinde kaynak kullandıklarını aktardı.

Erdoğan, "Ücretsiz izne çıkartılan veya işini kaybeden 1,7 milyon vatandaşımıza yaptığımız ödeme tutarı da 2,8 milyar lirayı buldu. Son 2 yılda 1 milyon 650 bin iş yeri ve 10 milyon 680 bin sigortalımız için 79,7 milyar lira tutarında destek verdik. Aktif iş gücü programlarımızla son 2 yılda toplam 980 bin kişi için 4,1 milyar liralık kaynak kullandık. İşsizlik ödeneğinden son 2 yılda 1,8 milyon vatandaşımıza toplam 14,7 milyar lira tutarında ödeme yaptık. Ortalama 1,6 milyon iş yeri için toplamda 19,7 milyar lira tutarında asgari ücret desteği verdik." ifadesini kullandı.

2019 yılında hayata geçirilen Sosyal Çalışma Programı kapsamında 20 bin 351 üniversite öğrencisini ilk kez iş gücü piyasasıyla tanıştırdıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışanlarımızın haklarını koruma esasına dayanan gayretlerimizle, memur ve işçi sendikalaşma oranı yüzde 22 seviyesine yükseldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonunda yıllar sonra ilk defa geçtiğimiz yıl oy birliği ile asgari ücret kabul edildi. Asgari ücrette 2018-2020 yılları arasında yüzde 45 oranında artış sağladık.

2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti bugün itibarıyla 2 bin 324 liraya biz çıkarttık. Reel asgari ücreti yüzde 134 artırmış olduk. Böylece, asgari ücretin satın alma gücü paritesine göre sıralamasında, Avrupa Birliği üye ve aday ülkeleri arasında 13'üncü sıradan 8'inci sıraya yükseldik. İstihdama katılım oranının son 15 yılda yüzde 45'ten yüzde 53 düzeyine yükselmesi, ülkemizdeki istihdam piyasasının canlılığına işaret ediyor. Son 2 yılda İŞKUR kanalıyla 2,5 milyonu aşkın vatandaşımızı işe yerleştirdik. Hükümetlerimiz döneminde istihdamı artırmak için 18 ayrı sigorta primi teşviki, desteği ve indirimi uygulayarak, çalışanlarımıza ve işverenlerimize 213 milyar lira devlet katkısı sağladık. Yürüttüğümüz etkin mücadeleyle kayıt dışı istihdamı 23 puan düşürdük. Kayıt dışı istihdamın 1 puan düşürülmesi, ülke ekonomisine yılda yaklaşık 3,7 milyar lira katkıda bulunuyor."

Emeklilerin, son 2 yılda da en çok desteklenen kesimlerin başında geldiğini, geçen yılın ocak ayında en düşük emekli aylığını 1000 lira olarak belirlediklerini ifade eden Erdoğan, bu yılın nisan ayında bu tutarı bin 500 liraya yükselttiklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerimize, 2018 yılında bin lira bayram ikramiyesi ödemesine başladık. Bugüne kadar geride bıraktığımız 5 Ramazan ve Kurban bayramında emeklilerimize toplam 53,2 milyar lira ikramiye ödemesi gerçekleştirdik." dedi.

Kadın milletvekili sayısı yüzde 17,45'e yükseldi

Erdoğan, muhtarların sigorta primlerinin 2017'den bu yana devlet tarafından ödendiğini, geçen yıl muhtarların sosyal güvenliğe ilişkin tüm bildirimlerini elektronik ortama taşıdıklarını ifade etti.

Son 2 yılda geri ödeme kapsamına alınan ilaç sayısının 1015'e ulaştığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal hizmet merkezlerinin sayısını, son 2 yılda 46 ilaveyle 344'e çıkardıklarını ifade etti.

Erdoğan, "Yine 60'ı son 2 yılda olmak üzere toplam 240 aile destek merkezini milletimizin hizmetine sunduk. Aile Sosyal Destek Programımız ile 2020 Haziran ayı itibarıyla 2 milyonun üzerinde hanede 5,2 milyon vatandaşımızla görüşme gerçekleştirdik. Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı eğitimleriyle son 2 yılda toplam 1 milyon 132 bin kişiye ulaştık. Son 2 yıldaki 8 ilaveyle toplamda 32'ye çıkan sosyal dayanışma merkezlerimiz vasıtasıyla kadınlarımızı çok yönlü olarak destekliyoruz." bilgisini verdi.

Her alanda kadınların yanında olma anlayışıyla, 81 ilde "Kadın Kooperatifçiliği Çalışma Grubu" oluşturduklarını belirten Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kadın milletvekillerinin 2002'de yüzde 4,4 olan oranı, 2020'de yüzde 17,45'e yükseldiğini kaydetti.

Erdoğan, konuşmasında şunları ifade etti:

"Şiddete karşı 'Sıfır Tolerans' ilkesiyle çalışıyoruz. Artık 81 ilimizin tamamında var olan Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizde, son 2 yılda 303 bini kadın, 21 bini erkek, 35 bini çocuk olmak üzere toplam 360 bin kişiye hizmet verilmiştir.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında son 2 yılda 1 milyonun üzerinde kişiye eğitim ve seminerler verildi. Kadın Konukevi sayısını da 8'den 145'e çıkartarak, 320 bin 500 kişiye hizmet verebilir hale getirdik. 'Biz Bize Yeteriz' kampanyamızla vatandaşlarımızdan 2 milyar lirayı aşan bir destek sağlandı. Son 2 yılda yaklaşık 3,9 milyon aileye 3,5 milyon ton ısınma amaçlı kömür yardımı yaptık.

Başımızın tacı olan yaşlılarımıza yönelik hizmetlerin hem çeşidini artırıyor hem kapsamını genişletiyoruz. Bu amaçla 2019 yılını 'Yaşlı Yılı' ilan ettik. Ülkemizde daha önce 63'ü kamuya, 22'si özel sektöre ait 85 huzurevinde 6 bin 732 yaşlıya hizmet verilebiliyordu. Son 2 yılda açılan 8 huzureviyle birlikte bugün 179'u kamuya, 248'i özel sektöre ait toplam 427 huzurevinde 27 bini aşkın yaşlımız hizmet almaktadır. Salgın süresince dünyadaki yaşlı bakım kuruluşlarında ölüm düzeyi yüzde 30-80 arasında seyrederken, ülkemizde bu oran yüzde 4'te kaldı."

Engellilerin evde bakımı için 17 milyar lira ödeme yapıldı

Erdoğan, engellilere yönelik "Evde Bakım Uygulaması"ndan 535 bin vatandaşın yararlandığını, son 2 yılda engellilerin evde bakımı için 17 milyar lira ödeme yaptıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Engelli memur sayımızı, yaklaşık 10 katlık artışla 5 bin 777'den 57 bin 408'e yükselttik. Son 2 yılda 3 bin 507 engellimiz, aday memur olarak kamuya yerleştirildi.

Milletimizin 15 Temmuz şehitlerimizin yakınları ve gazilerimiz için verdiği yardımların etkin şekilde kullanımı amacıyla Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfını kurduk. Salgınla mücadele döneminde bu vakıf kaynaklarından, her ay şehit yakınlarımıza ve gazilerimize 1000'er lira nakdi destek sağladık." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA