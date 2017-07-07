Cumhurbaşkanlığı Himayesindeki 15 Temmuz Etkinlikleri

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin birinci yılında, 11-16 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleşecek anma törenlerinde intizam ve yeknesaklıgˆın sagˆlanması amacıyla illerde yapılacak c¸alıs¸malar valilikler koordinasyonunda yu¨ru¨tu¨lecek.



Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz hain darbe giris¸iminin unutulmasına, unutturulmasına ve bu ihanetin u¨zerinin o¨rtu¨lmesine izin verilmemesi adına darbe giris¸imi gecesi bombalanan Cumhurbas¸kanlıgˆı Ku¨lliyesi'nde, TBMM'de, 15 Temmuz S¸ehitler Ko¨pru¨su¨'nde ve direnis¸in sembol mekanlarında yapılması planlanan 15 Temmuz anma etkinlikleri, 11-16 Temmuz 2017 tarihleri arasında Cumhurbas¸kanlıgˆı himayesinde gerc¸ekles¸tirilecek.



Yurt genelindeki anma to¨renlerinde intizam ve yeknesaklıgˆın sagˆlanması amacıyla, kamu kurum ve kurulus¸ları, yerel yo¨netimler ve sivil toplum o¨rgu¨tleri arasında koordinasyonun sağlanması ve bu etkinliklerde herhangi bir aksaklık yas¸anmaması ic¸in illerde yapılacak c¸alıs¸malar valilikler koordinesinde yu¨ru¨tu¨lecek.



Planlanan etkinliklerin s¸ehitlerin hatıralarına go¨lge du¨s¸u¨rmeden Cumhurbas¸kanlıgˆının uygulayacagˆı programlar c¸erc¸evesinde icra edilmesine o¨nem verilecek.



Anma to¨renlerinde kullanılacak go¨rsel ve kurumsal materyaller "www.15temmuzetkinlikleri.com" internet adresinden temin edilerek ilgili kurum ve kurulus¸larla paylas¸ılacak. Bunun dıs¸ında herhangi bir go¨rsel materyal kullanımına mu¨saade edilmeyecek.