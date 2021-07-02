Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci'yi Misafir Ettik
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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci'yi Misafir Ettik

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci'yi Misafir Ettik
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci'yi Misafir EttikCumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Valimiz Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci'yi Misafir EttikCumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci, Valimiz Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti. Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci ile bir süre görüşen Vali Coşkun, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kireçci ise nazik kabulleri dolayısıyla Vali Coşkun'a, teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Mehmet Akif Kireçci'yi Misafir Ettik - Haberler
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