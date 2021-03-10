Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, savunma sanayi gündemiyle toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, savunma sanayi gündemiyle toplandı

10.03.2021 17:30 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:54
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, savunma sanayi gündemiyle toplandı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplantısında, Türkiye'nin savunma sanayi alanında son yıllarda attığı önemli adımlar ve yürütülen projeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu toplantısında, Türkiye'nin savunma sanayi alanında son yıllarda attığı önemli adımlar ve yürütülen projeler ele alındı.

Kurulun haftalık toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Kurul Başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Savunma sanayi gündemiyle toplanan Kurul'a katılan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, üyelere sunum yaptı.

Türkiye'nin savunma sanayi alanında son yıllarda attığı önemli adımlar ve yürütülen projelerin etraflıca ele alındığı toplantıda, Türkiye'nin bu alanda dünyadaki konumu ve uluslararası iş birliği konuları değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan yerli ve milli teknoloji seferberliğiyle özellikle savunma sanayi alanındaki dışa bağımlılığın azaltılması hedefinin önemine vurgu yapılan toplantıda, son yıllarda savunma alanında Ar-Ge yatırımları ve insan kaynağı kapasitesinin hızla geliştirildiği kaydedildi.

Savunma teknolojilerine olan ilginin artmasından duyulan memnuniyetin dile getirildiği toplantıda, sahadaki savunma ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen projeler ile hava, kara ve deniz savunma kapasitesini artırmaya kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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