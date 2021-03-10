Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu savunma sanayii gündemiyle toplandı
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Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu savunma sanayii gündemiyle toplandı

10.03.2021 17:20 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:59
Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu savunma sanayii gündemiyle toplandı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki hamlelerini ele almak üzere kurul başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki hamlelerini ele almak üzere kurul başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığında toplandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in kurul üyelerine sunum yaptığı toplantıda, Türkiye'nin savunma sanayii alanında son yıllarda attığı önemli adımlar ve yürütülen projeler etraflıca ele alındı. Türkiye'nin savunma sanayiinde dünyadaki konumu ve uluslararası işbirliği alanları değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde başlatılan yerli ve milli teknoloji seferberliğiyle özellikle savunma sanayii alanındaki dışa bağımlılığın azaltılması hedefinin önemine vurgu yapıldı. Son yıllarda savunma alanında AR-GE yatırımları ve insan kaynağı kapasitesinin hızla geliştirildiği ifade edilen toplantıda, savunma teknolojilerine olan ilginin artmasından duyulan memnuniyet dile getirildi. Sahadaki savunma ihtiyaçları gözetilerek geliştirilen projeler ile hava, kara ve deniz savunma kapasitesini arttırmaya kararlılıkla devam edileceği ifade edildi.

(İlker Turak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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