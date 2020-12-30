Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, 2020 değerlendirme toplantısı yaptı

CUMHURBAŞKANLIĞI Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu 2020 değerlendirme toplantısında, 2020 yılında gerçekleşen küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu 2020 yılının değerlendirmesi gündemiyle Beştepe'de video konferans ile toplandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Kurul Başkanvekili İbrahim Kalın başkanlığındaki toplantıda, 2020 yılında gerçekleşen küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Toplantıda, Türkiye'nin dış politika ve güvenlik stratejileri, küresel salgın tehdidi, FETÖ ile mücadele, AB ve ABD ile ilişkileri, Suriye ve Libya konusu, Doğu Akdeniz'deki son durum, Karabağ savaşı, Türkiye'nin enerji alanındaki atılımları ve küresel ekonomik ilişkiler görüşüldü.

FETÖ İLE MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDECEKDünyayı saran Covid-19 salgını karşısında Türkiye'nin güçlü sağlık sistemi sayesinde yürüttüğü başarılı mücadele vurgulandı. Dünyada birçok gelişmiş ülkenin salgın ile mücadelede yetersiz kalırken Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve hükümetin ilgili kurumlarının eş güdüm halinde çalışması ile ihtiyacı olan ülkelere maske, tulum ve test kiti gibi tıbbi malzeme yardımında bulunarak dayanışma örneği sergilediği kaydedildi. Türkiye'nin dayanışma ve yardımlaşma politikasının 2021'de de kararlılıkla devam ettirileceğinin altı çizildi.Türkiye'nin coğrafyası ve milli menfaatleri gereği pek çok bölgede aktif olmasının zorunluluğu ifade edilerek, küresel ve bölgesel alanda yürütülen politika sayesinde istikrar, güven ve barış temin eden güçlü bir aktör olduğu bir kez daha teyit edildi. Doğu Akdeniz ve Libya'da yürütülen kararlı politikalar neticesinde Türkiye'nin ulusal çıkarları ve hakları korunarak bölgede Türkiye'siz hiçbir denklemin kurulamayacağı ifade edildi. Suriye ve Irak'ta PKK, PYD, YPG ve DAEŞ gibi terör örgütleri ile yapılan mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürüldüğü ve bölgenin güvenliği ile istikrarına katkı sağlandığı belirtildi. Ayrıca FETÖ ile mücadelenin de kararlılıkla devam edeceği vurgulandı. KAZANILAN ZAFERDE ETKİLER ELE ALINDIAzerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ savaşında Türkiye'nin diplomatik ve askeri alanda sağladığı destek ile Azerbaycan'ın 30 yıldır işgal edilmiş topraklarını geri aldığı belirtildi. Türkiye'nin askeri anlaşmalar çerçevesinde Azerbaycan'ın yanında yer almasının, kazanılan zaferdeki etkileri ele alındı. Dağlık Karabağ bölgesinin Türkiye'nin sağladığı kararlı ve çözüm odaklı politikası ile Ermenistan işgalinden kurtulmasının Türk dış politikası açısından Kafkasya'dan Orta Asya'ya kadar bölge halkları için olumlu sonuçlar doğuracağı dile getirildi.AB VE ABD İLİŞKİLERİ

Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküp doğal gaz rezervinin Türkiye'nin kendi imkanları ile keşfettiği en büyük hidrokarbon kaynağı olduğu vurgulandı. Bu keşif ile gaz üretiminin artırılmasının ekonomide dışa bağımlılığın azaltılması açısından kritik öneme sahip olduğunun altı çizildi. Yürütülen bu faaliyetlerin milli sismik arama gemileri tarafından yapılması ise Türkiye'nin teknolojik kapasite ve birikiminin geliştiğinin göstergesi olduğu belirtildi. AB ve ABD ile ilişkilerde bölgesel sorunlardan kaynaklanan anlaşmazlıklara rağmen sorunların çözümünde diplomasi, dayanışma ve iş birliğinin devam ettirilmesinin önemi vurgulandı. İlişkilerin önümüzdeki dönemde de pozitif bir gündem ile sürdürülmesi gerekliliği kaydedildi. Ayrıca, Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan serbest ticaret anlaşması ile mevcut ticari ve ekonomik ilişkilerin korunması ve geliştirilmesinin salgın sonrası dönem için önemli bir adım olduğu belirtildi. Küresel salgın sonrası, Türkiye'nin uygulaması gereken politika önerileri müzakere edilerek 2021 yılında da kararlı bir şekilde politikalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı