Cumhurbaşkanlığı: Erdoğan ile Trump Katar Ekseninde Yaşanan Gerilimin Bir An Önce Düşürülmesini...

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald J. Trump arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından basın açıklaması yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald J. Trump arasında bugün bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Savunma sanayii ve ekonomi alanında ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede, körfezde Katar ekseninde yaşanan gerilim hakkında da görüş teatisinde bulunuldu. Görüşmede, gerilimin bir an önce düşürülmesinin, sorunların müzakerelerle halledilmesinin, bölgenin güvenliği ve istikrarı açısından da önemli olduğu vurgulandı. Cumhurbaşkanımız, görüşme vesilesiyle, PKK, FETÖ ve DEAŞ dahil terörün her türüne karşı çıkmanın önemine dikkati çekti. İki lider, terörizmle mücadelede işbirliğinin daha da güçlendirilmesi ve terörün finansmanının önlenmesi hususlarında da mutabık kaldı." - Ankara