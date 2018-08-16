Cumhurbaşkanlığı: "Ekonomik Darbe Girişimini de Savuşturuyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ile bu ekonomik darbe girişiminin de savuşturulduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun yaptığı açıklamada, "Türk milletinin feraseti, Cumhurbaşkanımızın liderliği ile bu ekonomik darbe girişimini de savuşturuyoruz. Bu süreçte bu aziz millet, yanında duranları da karşısında yer alanları da unutmaz" ifadelerini kullandı. - ANKARA