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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yurdakul: "Bu süreçte yerli üretim kabiliyetinin...

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Yurdakul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin maske ve solunum cihazı gibi tıbbi ürünleri üretmeye başladığını, bu süreçte yerli üretim kabiliyetinin öneminin anlaşıldığını vurguladı.

10.04.2020 00:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 00:34
Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yurdakul:

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Hakan Yurdakul, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin maske ve solunum cihazı gibi tıbbi ürünleri üretmeye başladığını, bu süreçte yerli üretim kabiliyetinin öneminin anlaşıldığını vurguladı.

Atlantik Konseyi Türkiye, küresel ekonomideki gelişmeler ve Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı Türkiye'nin aldığı tedbirlere ilişkin telekonferans yöntemiyle bir panel düzenledi.

Yurdakul, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgınının süresine ilişkin belirsizliğin büyük bir sıkıntı yarattığını, Türkiye de dahil olmak üzere ülkelerin kısa ve uzun vadeli iki ayrı stratejisinin olduğunu ve şimdilik kısa vadeli önlemler üzerinde durulduğunu söyledi.

Ücretsiz sağlık hizmeti vurgusu

Kovid-19 ile mücadelede sağlık hizmetlerinin kamu tarafından karşılanmasının önemini vurgulayan Yurdakul, "Türkiye nüfusunun yüzde 93'ü, sosyal güvenlik sistemi kapsamında kamu sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanıyor." şeklinde konuştu.

Yurdakul, Türkiye'nin Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için 18 Mart'ta "Ekonomik İstikrar Kalkanı" adı verilen paketi açıkladığını hatırlatarak, söz konusu destek paketinin vergi, ödemeler ve kredilere ilişkin kısa vadeli önlemleri kapsadığını anlattı.

Kamu bankalarının uygulamaya koyduğu ilave destek paketlerine de değinen Yurdakul, bu önlemlerin kısa vadeli iyimser senaryoya dayandığını ifade etti.

Yurdakul, perakende sektöründe talepte büyük bir azalış olduğuna dikkati çekerek, imalat sanayinde faaliyet gösteren şirketlerde de kapasite kullanım oranında düşüş görüldüğünü aktardı.

"Yerli üretimin önemini gördük"

Kötü senaryoda salgının 12 ila 18 ay arasında süreceğini ve Türkiye de dahil olmak üzere tüm ülkelerde her şeyin çok farklı olacağını belirten Yurdakul, "Bu süreçte, yerli üretim kabiliyetinin önemini gördük. Maske ve solunum cihazı gibi sağlıkla ilgili bazı malzemelerle tek kullanımlık ürünleri üretmeye başladık." dedi.

Yurdakul, salgından etkilenecek sektörlere de değinerek, "Eğer bu kriz uzun sürerse perakende, çelik, otomotiv, lojistik, ulaşım, konaklama, gıda, tekstil ve organizasyon sektörleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecektir." ifadesini kullandı.

Şirketlerin uzun vadede faaliyet maliyetiyle karşı karşıya kalacağına ve bunun büyük bir sorun olduğuna dikkati çeken Yurdakul, şu ifadeleri kullandı:

"Türk hükümeti bu konuda şirketleri nasıl destekleyeceğini planlıyor. Ayrıca ülkeler arasında sürdürülebilir ilişkiler kurmak ihracat açısından çok önemli hale gelecektir. Uzun vadede Türk hükümeti, askeri ve tıbbi ürünlerin ihracatına odaklanacaktır."

"AB için tarihsel bir tehdit"

Albright Stonebridge Grup Kıdemli Danışmanı Hakan Akbaş ise 1918'den bu yana dünyada böyle büyük bir krizin görülmediğini söyledi.

Kovid-19 nedeniyle Avrupa Birliği'nin (AB) tarihsel bir tehditle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Akbaş, Almanya ve Fransa gibi birliğin büyük ekonomilerin daralma yaşayacağını kaydetti.

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash, birçok ülkenin salgını başta ciddiye almadığını, başlangıçtaki koordinasyon eksikliğinin durumu kötüleştirdiğini ifade etti.

Atlantik Konseyi Küresel İş ve Ekonomi Programı Programlar ve Politika Direktörü Josh Lipsky ise mali ve para politikası açısından ABD'nin şu ana kadar çok iyi bir iş çıkardığını ancak krizin doğası gereği mücadele için yeterli olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA

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