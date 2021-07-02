Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurul Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu'nu Misafir Ettik
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurul Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu'nu Misafir Ettik

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurul Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu'nu Misafir Ettik
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurul Üyesi ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurul Üyesi ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Pehlivanoğlu ile bir süre sohbet eden Vali Özkan, yaptıkları ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Lütfü Türkkan Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Kenan Doğulu Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Mesut Özil Metin Oktay Fatih Terim Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurul Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu'nu Misafir Ettik - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 10:13:54. #1.16#

title