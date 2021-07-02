Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurul Üyesi Selçuk Pehlivanoğlu'nu Misafir Ettik

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurul Üyesi ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurul Üyesi ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu Vali Vahdettin Özkan'ı makamında ziyaret etti. Başkan Pehlivanoğlu ile bir süre sohbet eden Vali Özkan, yaptıkları ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kaynak: Habermetre