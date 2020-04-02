Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden vatandaşlara "veri güvenliği" uyarısı Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, oltalama tekniğiyle kişisel bilgilere ulaşılan zararlı internet sitelerine karşı vatandaşları uyardı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, oltalama tekniğiyle kişisel bilgilere ulaşılan zararlı internet sitelerine karşı vatandaşları uyardı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin, Twitter sayfasından yapılan paylaşımda, bu yıl koronavirüsle ilgili 4 bine yakın alan adı alındığı, bunlardan yüzde 8'inin zararlı içerik barındırdığı bildirildi.

Zararlı internet siteleri üzerinden oltalama tekniğiyle kişisel bilgilerin çalınabileceği belirtilen paylaşımda, "Bu sitelere ve kısa mesajla iletilen bağlantılara dikkat edin. Sadece resmi kaynakları takip ederek önleminizi alın." uyarısı yapıldı.

Paylaşımda yer alan videoda da zararlı internet siteleri üzerinden kişisel verilere ulaşmaya çalışanların kullandığı yöntemler anlatıldı.

Kaynak: AA