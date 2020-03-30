Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi: "Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet'ten... Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında "Seyahat İzin Belgesi" başvurularının e-Devlet'ten yapılabileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında "Seyahat İzin Belgesi" başvurularının e-Devlet'ten yapılabileceğini bildirdi.

Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar Seyahat İzin Belgeleri için e-Devlet'ten başvuru yapabilecek.

Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınacak.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

Kaynak: AA