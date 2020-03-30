Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Seyahat İzin Belgesi...
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek.
30.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:02
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi: Koronavirüs tedbirleri kapsamında Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek.
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Kaynak: AA