Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Ostim Teknik Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzaladı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Ostim Teknik Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, bilimsel ve teknolojik Ar-Ge çalışmaları, ulusal ve uluslararası ortak proje ile iş birliklerinin yapılması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Ostim Teknik Üniversitesi arasında imzalanan iş birliği protokolüyle, bilimsel ve teknolojik Ar-Ge çalışmaları, ulusal ve uluslararası ortak proje ile iş birliklerinin yapılması amaçlanıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, imza törenine, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, Başkan Yardımcısı Yavuz Emir Beyribey, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek ile çeşitli seviyeden yetkililer katıldı.

İmzalanan protokolle Dijital Dönüşüm Ofisi ile üniversitesinin fiziki imkan, laboratuvar, enstitü, akademi, eğitim ve ARGE merkezleri dahil öğretim elemanı, teknik personel ve tecrübeleri birleşti.

Bilimsel ve teknolojik Ar-Ge çalışmalarıyla ulusal ve uluslararası ortak proje ve iş birliklerinin yapılması amaçlanan protokolle, Ofis, OSTİM Teknik Üniversitesinin personelinin gelişimine ve Ar-Ge çalışmalarına destek sağlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran