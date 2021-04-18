Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmeti için kullanım videosu hazırladı
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmeti için kullanım videosu hazırladı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti için kullanım videosu hazırladı
Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Haberler | Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 65 yaş üstü vatandaşların "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmetinden nasıl yararlanacaklarına yönelik video hazırladıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 65 yaş üstü vatandaşların "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmetinden nasıl yararlanacaklarına yönelik video hazırladıklarını bildirdi.

Koç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili büyüklerimiz, 'Adrese Teslim Şifre Başvurusu hizmetini daha detaylı anlatır mısınız, nasıl kullanacağız?' diye sordular. Biz de onlar için detaylı bir kullanım videosu hazırladık." ifadelerini kullandı.

Koç'un paylaştığı videoda, 65 yaş üstü vatandaşların, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetten nasıl yararlanacakları detaylı şekilde anlatılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur

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