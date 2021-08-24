Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti. Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Üniversitemizin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı adına dikilmiş fidan sertifikasını takdim etti ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre