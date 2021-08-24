Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti. Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Üniversitemizin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı adına dikilmiş fidan sertifikasını takdim etti ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay John Kirby Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Merve Boluğur Kaan Yıldırım
Spor Erol Bulut Burak Elmas Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 20:45:11. #1.14#

title