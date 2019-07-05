Cumhurbaşkanlığı DDO'dan Açıklama: Verilerimizi, Topraklarımız Gibi Korumalıyız

Ülkemizdeki bilişim sektörü üzerinde çalışmalarını yütüren NGN'nin Tuzla'da oluşturduğu veri merkezi bugün, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut tarafından açıldı.

Ülkemizin en büyük veri merkezi yatırımlarından birisi olan Star of Bosphorus Veri Merkezi, böylelikle kamu ve özel sektöre veri depolama, güvenlik hizmetleri ve hizmet yönetimi gibi konularda hizmet verecek.

Açılış etkinliklerinde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Koç, dijital dönüşümün çok önemli olduğunu ancak bu dönüşümün büyük riskler de içerdiğinin altını çizdi. Değişen dünya koşullarında milli güvenliğin sağlanmasının en önemli unsurlarından bir tanesinin siber güvenlik olduğunun ifade eden Koç, sürekli olarak değişen siber saldırıların her geçen gün daha güçlü ve daha tehlikeli olduğunu belirtti. Verilerin ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken Koç; açılan veri merkezinin, verilerin korunması konusunda da büyük bir önem arz ettiğini ifade etti. Verileri kara sınırlarına benzeten Koç, "Verilerimizi de tıpkı topraklarımızı koruduğumuz gibi korumalıyız." dedi.

NGN Yönetim Kurulu Başkanı İnaç Erol ise, yerli yazılımların, içeriklerin ve bulut hizmetinin önemine vurgu yaparak açılan bu veri merkezinde bunları sağlayacak alt yapıyı kuracaklarını ve verilerin ülke dışına gönderilmesine gerek kalmayacağını, Türkiye'nin bundan sonra kendi verilerinin sahibi ve koruyucusu olacağını söyledi. Bu yatırımın 5 yıl içerisinde ülke ekonomisine 2 milyar TL'lik katkı yapacağını söyleyen Erol, daha şimdiden üç yabancı ülkenin, veri merkezlerinden hizmet almaya başladığını ifade etti. Aldıkları sorumluluğun farkında olduklarını ifade eden Erol, verilerin korunması konusuna büyük önem verdiklerini belirtti.