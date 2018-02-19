Cumhurbaşkanlığı: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Şubat - 02 Mart 2018 Tarihleri Arasında...
IHAAW142703-SIY/19-02-2018 - Cumhurbaşkanlığı: "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Şubat - 02 Mart 2018 tarihleri arasında Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali’ye ziyaret gerçekleştirmesi öngörülüyor.
IHAAW142703-SIY/19-02-2018
- Cumhurbaşkanlığı: " Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Şubat - 02 Mart 2018 tarihleri arasında Cezayir, Moritanya, Senegal ve Mali'ye ziyaret gerçekleştirmesi öngörülüyor." 19.02.2018 14: 27: 03 TSI
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