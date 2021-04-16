Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun son durağı Aydın'da sıkı önlemler alınacak

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığınca 11-18 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve 18 Nisan 2021 günü Kuşadası İlçesinde son bulacak olan 56.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanlığınca 11-18 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve 18 Nisan 2021 günü Kuşadası İlçesinde son bulacak olan 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu güzergahı konusunda Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınacak tedbirler kapsamında bazı yollar trafiğe kapatılacak.

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na bağlı olarak Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"18 Nisan 2021 Pazar Günü saat 10.45-15.00 saatlerinde yapılacak olan Bodrum-Kuşadası etabının Aydın sınırlarından geçen bölümünde D-515-01 kod nolu Aydın-Söke-Milas Devlet Karayolu ile D-515-01/02 kod nolu Selçuk-Kuşadası- Söke güzergahında her iki istikamette; Milas İl sınırı Akbük Kavşağı, Dalyan Kavşağı, Sınırteke Kavşağı, Ziraat Okulu Kavşağı, Yenidoğan Kavşağı, Novada Kavşağı, Ağaçlı Kavşağı ve uygun noktalarda mesafe ve yol durumları göz önüne alınarak aşamalı ve kısmi olarak 12.00-15.00 saatleri arasında karayolu trafiğe kapatılacaktır.

Ayrıca Kuşadası ilçe merkezi güzergah tedbirleri kapsamında, 18 Nisan 2021 Pazar günü saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında, Çevre yolunun (Turgut Özal Bulvarı ve Süleyman Demirel Bulvarı) Davutlar Kavşağı ile Adakule kavşağı arasındaki Söke-Selçuk istikameti gidiş şeridi, Adakule kavşağı ile Kısmet Kavşağı arasında kalan Gazibegendi Bulvarı (Adakule Otel, Korumar Otel, Charısma Otel yolu), Hülya Koçyiğit Bulvarı, Atatürk Bulvarı (Kısmet Otel kavşağı ile Gençlik Caddesi Arası) Rıza Saraç Caddesi (Gözde Hastanesi ile Atatürk Bulvarı Arası) araç trafiğine kapatılacaktır.

Çevre yolunun (Turgut Özal Bulvarı ve Süleyman Demirel Bulvarı) Söke istikameti trafiğe açık olacak olup, yolun bu şeridi Davutlar Kavşağı ile Toprak kavşağı arası bölünerek çift yönlü olarak çalıştırılacak, Davutlar istikametinden gelen araçlar Toprak kavşağından Boyalık yolu (Hüseyin Can Bulvarı) istikametinden giderek şehir merkezine ulaşacaklardır. İlçemize İzmir İstikametinden gelen araçların ise Adakule kavşağından kontrollü olarak geçişine izin verilecek, yarış bitimine son yarım saat kala geçiş kapatılacaktır.

Kuşadası İlçesinde yolların kapalı olduğu saatlerde ise İzmir istikametine gidecek araçların Yeniköy Çamlık yolunu, Ege Mahallesi ve İkiçeşmelik Mahallesine gidecek veya gelecek olan vatandaşların ise Çamlık Kavşağı ve Otogar Kavşağını kullanmaları gerekecektir.

Jandarma Komutanlığı tarafından alınacak tedbirler kapsamında; Bisiklet turunun icra edileceği D-525 Devlet Devlet Karayolunun Didim, Söke ve Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlıkları sorumluluk alanlarında kalan bölümünde ve Kuşadası istikametinde devam eden anayol ve bağlantı yollarının ve bu anayola bağlandığı noktalar ve kavşakların tamamı 10: 30-15: 00 saatleri arasında trafiğe kapatılacaktır." - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı