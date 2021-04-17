Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 'Umut Gündüz' unutulmadı
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Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 'Umut Gündüz' unutulmadı

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 'Umut Gündüz' unutulmadı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun bu yılki organizasyon programları arasında bisiklet kazalarına dikkat çekmek de vardı.

56'ncı Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun bu yılki organizasyon programları arasında bisiklet kazalarına dikkat çekmek de vardı. Turun billboardlarında, "Bisiklet Bir Araçtır" ve "Trafikte Bisiklete Dikkat Et" sloganlarına yer verilirken, etaplarda, alkolü bir sürücünün aracıyla çarparak ölümüne neden olduğu bisiklet sporcusu Umut Gündüz için pankartlar asıldı.

19 yaşındaki bisiklet sporcusu Umut Gündüz, geçen yıl Ankara'da antrenman sonrası evine dönerken aşırı süratli giden alkollü sürücünün yönetimindeki aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Yolun sağ şeridinde ve eksiksiz teçhizatla gittiği belirlenen Umut Gündüz, olayda polis raporlarına göre kusursuz bulunmuştu. Yola düşen plakadan yakalanan sürücünün olayın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen serbestçe dolaşmasına ise her kesimden tepkiler gelmişti.

UMUT'A SES VE ADALET ARIYORLARUmut Gündüz'ün acılı ailesi adalet arayışı ve toplumsal farkındalık oluşturmak için tüm sosyal medya organlarında "#umutasesol" hashtag'i açtı.Birçok gazeteci, siyasetçi, sanatçı, sporcu, yazar ve duyarlı kişi bu kampanyaya destek olarak "Umut'a ses" oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı da uzun bisiklet yolu projesinin ilk etabına "Umut Gündüz" adını verdi."BİSİKLETLİ YAŞAM İÇİN ADALET"Bu yıl 56'ncısı düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılan Umut Gündüz'ün ailesi, pankartlarla acılarını dile getirdi. Aile, "Umut'un en büyük hayali, yaşasaydı böyle büyük bir organizasyonda bisiklet sürmekti. Ama alkollü, süratli ve dikkatsiz bir sürücü onu 19 yaşında hayattan kopardı" açıklaması yaptı.

Aile yarın turun Kuşadası'ndaki finalinde, "#UmutaSesOl #bisikletliyaşamiçinadalet" pankartı açarak farkındalık yaratmaya devam edecek.


Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 'Umut Gündüz' unutulmadı
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 'Umut Gündüz' unutulmadı
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda 'Umut Gündüz' unutulmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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