Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nda Kazada 3 Yaralı

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 6. Etabı kapsamında yarışmasının Selçuk Torbalı güzergahında kaza meydana geldi. Kazada 3 bisikletli yaralanırken yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

60. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 6. Etabı kapsamında onlarca farklı ülkeden yüzlerce yarışmacı bugün yarışın Selçuk, Torbalı, Menderes etabını pedalladı. Torbalı güzergahında ise kaza meydana geldi. Torbalı Çaybaşı Mahallesi bölge trafik istasyonu mevkiinde İzmir Aydın Karayolu üzerinde seyir halinde olan bisikletçiler edinilen bilgilere göre yol çalışmalarından dolayı tahrip olan bölgede zincirleme şekilde kaza yaptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan 3 yarışmacı Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Almanya ve Fransa uyruklu olduğu belirlenen yaralıların tedavisinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - İZMİR