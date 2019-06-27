Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 2020 Dünya Bisiklet Turu'ndan çıkarıldı

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Türkiye'de her yıl düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 2020'de Dünya Turu kapsamına alınmayacağını açıkladı

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 2020 Dünya Bisiklet Turu'ndan çıkarıldı

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Türkiye'de her yıl düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 2020'de Dünya Turu kapsamına alınmayacağını açıkladı.

Çarşamba günü 2020 takvimi açıklayan birlik, Türkiye'deki turun gerekli şartları karşılamadığı gerekçesiyle seneye program dahilinde olmayacağını bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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