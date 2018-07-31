Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, Hasan Büyükdere Atandı

Resmi Gazete'de 3 yeni Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlandı. Kararnamede yeni atamalarla ilgili bilgiler verildi.

Yayımlanan kararnamelerdeki atamalar şöyle:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında atama usullerine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci ve 3'üncü maddeleri uyarınca Mehmet Fatih Kacır ve Çetin Ali Dönmez atarmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına, Cumhurbaşkanı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12 ve 13'üncü maddeleri uyarınca Hasan Büyükdere atanmış ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir." - ANKARA