Cumhurbaşkanlığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu web sitesi yayına başladı
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Cumhurbaşkanlığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu web sitesi yayına başladı

Cumhurbaşkanlığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu web sitesi yayına başladı
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Politika

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu web sitesinin yayına başladığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu web sitesinin yayına başladığını bildirdi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu web sitesine, "http://bmyk.gov.tr" adresinden, sosyal medya hesaplarına ise "cbasarabilirsin" adresinden ulaşılabilecek.

İnternet sitesinde, Kurulun yapısına ilişkin bilgilerin yanında, Kurulun proje ve faaliyetleri, bağımlılığa ilişkin detaylı raporlar ve bilgiler yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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Cumhurbaşkanlığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu web sitesi yayına başladı - Haberler
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