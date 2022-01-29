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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Demirören Haber Ajansı, Ferhat Ekinci - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na Hızır Aslıyüksek atandı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Başkanlığı'na Hasan Özçelik, üyeliklerine ise Muhiddin Gülal, Ahmet Pelit, Ünal Eryılmaz atandı.

Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığı'na Nurullah Celal Uslu, Ticaret Başmüfettişliklerine Mehmet Özkoç ve Mehmet Akıllı atandı.

Haber:  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Adli Tıp Kurumu, cumhurbaşkanı, Gazete, Güncel, Haber

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