Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na Hızır Aslıyüksek atandı.

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,