Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Son dakika gelişmesine göre CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre; Batman İl Müftülüğüne Nihat Kök atandı. Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz ise görevden alındı.

Ticaret Bakanlığına bağlı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber olurken, İç Ticaret Genel Müdürlüğüne Adem Başar, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Suavi ise Önal atandı.

Haber :  Ferhat EKİNCİ/ANKARA,


Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuştu: (3)

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20. Milli Eğitim Şurası'nda konuştu: (3)

 GRAFİKLİ-Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere verilecek yeni hakları açıkladı Açıklaması

GRAFİKLİ-Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenlere verilecek yeni hakları açıkladı Açıklaması

 Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (4)

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT canlı yayınında soruları yanıtladı: (4)

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title