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Atama karaları Resmi Gazete'de

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Atama karaları Resmi Gazete'de

Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik valiliği ile Hatay ve Muş emniyet müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Elazığ, Kırıkkale ve Bilecik valiliği ile Hatay ve Muş emniyet müdürlüğüne ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Elazığ Valisi Erkaya Yırık Mülkiye Başmüfettişliğine, Kırıkkale Valiliğine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü Bülent Tekbıyıkoğlu, Elazığ Valiliğine İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, Bilecik Valiliğine ise Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Kızılkaya getirildi.

Hatay ve Muş'a yeni emniyet müdürü görevlendirildi

Öte yandan, Hatay Emniyet Müdürlüğüne Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Muş Emniyet Müdürlüğüne ise Engin Kaloğlu atandı.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
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