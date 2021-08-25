Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
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Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları Resmi Gazete'de
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Yayımlanan Atama Kararıyla, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine, Prof. Dr. Şeref Kalaycı atandı. Atamanın, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDA ATAMALARMilli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Üyeleri Dr. Mehmet Sürmeli, Dr. Hasan Kavgacı, Dr. Hüseyin Şirin, Toper Akbaba ve Prof. Dr. Bahri Ata görevden alındı.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Cihad Demirli, Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliklerine ise Prof. Dr. Mehmet Karataş, Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Prof. Dr. Bülent Dilmaç, Doç. Dr. Cem Gençoğlu, Dr. Mehmet Gündüz ve Dr. Hüseyin Yorulmaz atandı. Atamanın; 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'inci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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