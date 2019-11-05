Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin terörizm konusunda söyleyecek sözü kalmamıştır

05.11.2019 09:58

Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılı Tero¨r Raporu'nda PKK, YPG, 'FETO¨'den so¨z edilmemesinin 'c¸ifte standartlı yaklas¸ımın en bariz o¨rneklerinden biri' olduğunu belirtti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı 2018 Terör Raporu ile ilgili yazılı açıklama yapıldı. Euronews.com'da Görüntüle