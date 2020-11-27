Son dakika haber! Cumhurbaşkanlığı 2021 bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Son dakika haberleri... CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların 2021 bütçesinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiğini duyurdu.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların 2021 bütçesinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı ve Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı