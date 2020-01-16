Cumhurbaşkanlığı 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı
Tarım alanlarının drone görüntüsü Çocukların fidan dikiminden görüntü Baraj görüntüsü Kara yollarından görüntü Demir yolu ve yapılan Kahramanmaraş ve Balıkesir Havalimanı görüntüleri Yapılan yurtların dış ve iç görüntüleri Yapılan toplu konutlar Kütüphane, kültür merkezi, restore edilen...
Tarım alanlarının drone görüntüsü
Çocukların fidan dikiminden görüntü
Baraj görüntüsü
Kara yollarından görüntü
Demir yolu ve yapılan Kahramanmaraş ve Balıkesir Havalimanı görüntüleri
Yapılan yurtların dış ve iç görüntüleri
Yapılan toplu konutlar
Kütüphane, kültür merkezi, restore edilen tarihi alanlar
Savunma sanayii kapsamında üretilen araçlar
TOKİ evleri ve Millet Bahçesi görüntüleri
Antartika Bilim Seferi'ne katılanlar ve Antartika'dan görüntü
Polis ve bekçilerin görev başındaki görüntüleri
Bağlıca'daki MİT'in yeni binası
Deniz, hava, demir, kara yolu görüntüleri
Gençlik merkezi görüntüleri
Spora yapılan yatırımlar
Hastane içi detayları
112 hava, kara ambulansları
Şehir hastanelerinden görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı"na katılarak konuşma yaptı.