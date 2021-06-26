Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı tamamlandı
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Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı tamamlandı

Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Güncel

Ödül töreninin yapılacağı Bodrum Kalesi Bodrum limanındaki tekneler Yarışa katılanlardan Arif Molu ile röportaj Yarışa katılanlardan Eda Oktay ile röportajCumhurbaşkanlığı 2.

Ödül töreninin yapılacağı Bodrum Kalesi

Bodrum limanındaki tekneler

Yarışa katılanlardan Arif Molu ile röportaj

Yarışa katılanlardan Eda Oktay ile röportaj

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı tamamlandı

Marmaris'te başlayan ve Bodrum'da biten yarışmada, Halikarnas Kupası için 6 ülkeden 37 yelkenli yat ile 300 yelkenci mücadele etti

MUĞLA - Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla, İstanbul Valiliği ve Muğla Valiliği iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyonda Halikarnas Kupası'na Türkiye, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan, Rusya ve Hollanda'dan 37 yelkenli yat ile 300 sporcu katıldı.

Yarışmacılar, Marmaris Körfezi'nden Datça ve Bodrum güzergahında ilerleyerek yarışmayı tamamladı.

Etabın ödül töreni, yarın Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek.

Yarışa katılan Arif Molu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, keyif aldıkları bir etkinliğe katıldıklarını, bu tür organizasyonların ülkenin denizciliği ve yatçılığının tanıtımına katkı sağladığını söyledi.

Yarışmacılardan Eda Oktay ise uzun bir parkurda, değişen rüzgar şartlarında güzel bir yarış olduğunu belirtti.

Yarışların İstanbul etabı 29-31 Ekim'de

Yarışların İstanbul etabı, "İki kıtada yaşayan şehir" sloganıyla 29 Ekim'de Boğaziçi'nde, Galataport İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

İstanbul etabında, Galataport İstanbul Yarış Köyü'ndeki ve kıyıdaki izleyiciler etkinliği, daha önce hiç olmadığı kadar yakından izleme şansı bulacak.

İstanbul etabı, 31 Ekim'de ödül töreni ile sona erecek.

Dünyanın dört bir yanından katılacak yüzlerce yarışçının şampiyonluk için mücadele vereceği iki etabın sonunda, toplamda en iyi dereceyi elde edecek ekip, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı şampiyonu unvanını ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanacak.

Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı tamamlandı
Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı tamamlandı
Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı tamamlandı
Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı tamamlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

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Cumhurbaşkanlığı 2. Uluslararası Yat Yarışları'nın Muğla etabı tamamlandı - Haberler
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