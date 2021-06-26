Cumhurbaşkanlığı 2'Nci Uluslararası Yat Yarışları Muğla Etabı Başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı 2'Nci Uluslararası Yat Yarışları Muğla Etabı Başladı

Cumhurbaşkanlığı 2'Nci Uluslararası Yat Yarışları Muğla Etabı Başladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları Muğla Etabı BaşladıCumhurbaşkanlığımız himayesinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarışları Kulübü (İAYYK) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Yat Yarışlarının Muğla Etabı başladı.

Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları Muğla Etabı BaşladıCumhurbaşkanlığımız himayesinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarışları Kulübü (İAYYK) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Yat Yarışlarının Muğla Etabı başladı. Marmaris Atatürk Meydanından verilen start programına Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Vali Yardımcısı Vekili Caner Yıldız, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Süleyman Ercan, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ile vatandaşlar katıldı. Vali Orhan Tavlı'nın, telsizden "Pruvanız neta, rüzgarınız bol olsun. Vira Bismillah" anonsuyla başlattığı Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları Muğla Etabı, Dünyanın en özel destinasyonlarından biri olan Marmaris, Datça ve Bodrum'un eşsiz güzellikleri ve Knidos Antik Kentinin tarihi dokusunun manzarasıyla yarışçılara eşlik edecek. Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları Muğla etabı, 27 Haziran Pazar günü Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Brad Pitt Hande Erçel Mehmet Ali Erbil
Spor Mert Müldür Emre Kocadağ Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanlığı 2'Nci Uluslararası Yat Yarışları Muğla Etabı Başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 03:11:17. #1.14#

title