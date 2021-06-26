Cumhurbaşkanlığı 2'Nci Uluslararası Yat Yarışları Muğla Etabı Başladı

Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları Muğla Etabı BaşladıCumhurbaşkanlığımız himayesinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarışları Kulübü (İAYYK) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Yat Yarışlarının Muğla Etabı başladı.

Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları Muğla Etabı BaşladıCumhurbaşkanlığımız himayesinde, İstanbul Açık Deniz Yat Yarışları Kulübü (İAYYK) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Yat Yarışlarının Muğla Etabı başladı. Marmaris Atatürk Meydanından verilen start programına Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Vali Yardımcısı Vekili Caner Yıldız, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Süleyman Ercan, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihaoğlu ile vatandaşlar katıldı. Vali Orhan Tavlı'nın, telsizden "Pruvanız neta, rüzgarınız bol olsun. Vira Bismillah" anonsuyla başlattığı Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları Muğla Etabı, Dünyanın en özel destinasyonlarından biri olan Marmaris, Datça ve Bodrum'un eşsiz güzellikleri ve Knidos Antik Kentinin tarihi dokusunun manzarasıyla yarışçılara eşlik edecek. Cumhurbaşkanlığı 2'nci Uluslararası Yat Yarışları Muğla etabı, 27 Haziran Pazar günü Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: Habermetre