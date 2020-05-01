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Cumhurbaşkanının "Ekilmedik bir karış yer kalmasın" çağrısına Saimbeyli'den tam destek

Cumhurbaşkanının 'Ekilmedik bir karış yer kalmasın' çağrısına Saimbeyli'den tam destek
01.05.2020 21:05 | Son Güncelleme: 01.05.2020 21:08

- "Ekilmedik bir karış yer kalmasın" çağrısına Saimbeyli'den tam destek Adana'nın Saimbeyli İlçesinde Yıldıran ailesi, Cumhurbaşkanının çağrısına uyarak evlerin etrafındaki bütün arazilere yerli ve milli tohumlarla sebze ve meyve ektiklerini söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın...

- "Ekilmedik bir karış yer kalmasın" çağrısına Saimbeyli'den tam destek

Adana'nın Saimbeyli İlçesinde Yıldıran ailesi, Cumhurbaşkanının çağrısına uyarak evlerin etrafındaki bütün arazilere yerli ve milli tohumlarla sebze ve meyve ektiklerini söyledi

ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekmedik bir karış toprak bırakmayalım" çağrısına Adana'nın Saimbeyli ilçesindeki çiftçiler kayıtsız kalmadı. Yerli ve milli tohum ile cumhurbaşkanın çağrısına tam destek veren Yıldıran ailesi, arazilerinin tamamına yerli ve milli tohumlarla ekim yaptı.

Cumhurbaşkanın çağrısına destek veren Yaldıran ailesi, evlerinin çevresinde bulunan 5 dönüm araziye yerli ve milli Saimbeyli domatesi ve tarım ürünlerini ekti. Saimbeyli ilçesinde yaşayan Yaldıran ailesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekmedik bir karış toprak bırakmayalım" çağrısına karşılık verdi. Saimbeyli ilçesinde pazarcılık yapan Şahin Yaldıran, pandemi nedeni ile pazara çıkamayınca eşi İclal Yaldıran ile birlikte evin çevresindeki 5 dönüm araziye yerli ve milli tohum kullanarak domates, salatalık, patlıcan, marul ekti.

Çocukları ile birlikte yerli ve milli kendi ürünlerinden elde ettiği tohumlar için tarlada ekim ve sürüm yapan İclal Yaldırıan, "Cumhurbaşkanımız 'ekmedik arazi kalamasın' dedi, biz de ektik. Domates, marul, bamya, fasulye, kabak ekiyorum. Saimbeyli kadınlar olarak bahçeyi çok severiz. Bundan önce evimin önünde az bir yer ekiyordum. Cumhurbaşkanı çağrı yaptı, bu yıl evimin çevresinde her yere ektik. Yaklaşık 5 dönüm" dedi.

Yerli ve milli ata tohumları ile üretime tam destek

Yerli ve Milli tohuma da dikkat çeken İclal Yaldıran, "Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Yerli ve milli tohumdan ürettiğimiz ürünlerin lezzeti hiçbir üründe yok. Domates buranın yerli domatesi en çokta istediğim kendinden üremesi. Ben her sene ekiyorum. ve kokusu kabuğunun inceliği lezzeti ayrı oluyor. Dışarıdan aldığımız tohumda bu verim ve lezzeti alamıyoruz" diye konuştu.

Pazarcılık yapan ve pandemi nedeni ile pazara çıkamadığını ifade eden Şahin Yaldıran, "Bu pandemi dolayısı ile pazarlara gidemiyoruz. Cumhurbaşkanımızın teşvik etmesi ile elimizdeki araziyi en iyi değerlendirmek için ekim yaptık. Bir Saimbeyli olarak ülke ekonomisine katkı bulunmak istiyoruz. Buradaki tüm çiftçilerimiz aynı şekilde ekim yapıyor. Saimbeyli domatesi kendi çekirdeğimizi kendimiz yetiştiriyoruz ve kendi ürünlerimizi yetiştirip pazara çıkarıyoruz. Ekmedik arazi bırakmıyoruz. Yerli ve milli tohumlarımız ile kendi yetiştirdiğimiz domates ve fidelerimiz ile üretime destek veriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanının 'Ekilmedik bir karış yer kalmasın' çağrısına Saimbeyli'den tam destek

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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