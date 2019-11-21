Cumhurbaşkanının açılışını yapacağı cami mimarisiyle dikkat çekiyor

21.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 21.11.2019 15:48

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılacak Bilal Saygılı Camisi'nde hazırlıklar tamamlanırken 16. yüzyıl klasik Osmanlı mimarisinin bugünün teknolojisi ile birleştirilerek inşa edilen cami, mimari özellikleriyle dikkat çekiyor.



Bornova ilçesindeki Ege Üniversitesi girişinde yapımı tamamlanan Bilal Saygılı Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Kasım 2019 Cuma günü saat 12.00'de cuma namazını müteakip düzenlenecek törenle ibadete açılıyor.



Temelleri 2016 yılında atılan cami, mimari özelikleriyle dikkat çekiyor. 16. yüzyıl klasik Osmanlı mimarisinin bugünün teknolojisi ile birleştirilerek inşa edilen Bilal Saygılı Camii, kapalı mekan itibariyle 3 bin, açık mekanlarla toplam 7 bin kişilik olduğu belirtildi.



İslam mimarisi ile ilgili önemli eserlerde imzası olan Mimar Necip Dinç tarafından projelendirilen cami, 7 bin 500 metre kapalı alanda inşa edildi. Kubbe yüksekliğinin 28 metre, minare yüksekliğinin 50 metre olan cami, Sultan Ahmet Camis'indeki merkezi plan şeması esas alınarak oluşturuldu, caminin içinde ve dışında sadelik esas alındı.



İş adamı Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Bilal Saygılı, hem fiziksel hem de işlevsel açıdan dikkat çeken eser hakkında açıklamalarda bulundu. Saygılı, "İslam medeniyeti, cami merkezli bir medeniyettir. Camiler, müminlerin evidir. Tarihten günümüze sosyal hayata şahitlik eden, İslam beldelerinin etrafında hayat bulduğu, mümin yüreklerin kendisinde buluştuğu kutlu yerlerdir. Mahallelerimizin kalbi, şehirlerimizin ruhu, aziz milletimizin ve ümmet-i Muhammed'in güvenli yuvasıdır. Hz. Peygamber (SAV) 'Şehirlerde Allah'ın en çok sevdiği yerler mescidlerdir.' (Müslim, Mesacid, 288) buyurmaktadır. Camilerimiz, sadece ibadetlerimizin değil, aynı zamanda; tarihimizin, edebiyatımızın, örf ve adetlerimizin, kültürümüzün iç içe geçtiği merkezlerdir" dedi.



Saygılı, "1980'li yıllarda imam hatip ortaokulu öğrencisiyken 'Allah'ın mescitlerini; ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte doğru yolda olmaları umulanlar bunlardır.' (Tevbe 9/108) ayeti beni çok etkilemişti. İşte o zamanlar, 'Benim güzel Allah'ım, bana bir gün imkan verirsen bir camii inşa edeceğim' diye söz vermiştim. Memur ailesinin çocuğu olarak bunları düşünmek ve yapmak hayaldi. Allah'tan hep helal kazanç istedim ve büyük çabalarla bugünlere geldim. Bu niyaz ile cami inşaatına başladım ve rabbime hamdü senalar ederim; sevinç ve şükür duygusunu bize yaşattı. Cenabı hak, rızasına erişenlerden olmayı bizlere nasip eylesin" şeklinde konuştu.



Açılışa davet var



Bilal Saygılı açılış hakkında da, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, teveccüh göstererek teşrif edecekler. İnşallah ve dualarla bu güzel camimiz halkımızın hizmetine açılacak. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki; ülkemizin başkanı, ümmetin lideri Cumhurbaşkanımız bize her zaman yol açıcı oldu. Ondan aldığımız cesaretle bugün Türkiye'nin en köklü ve büyük üniversitelerinden biri olan Ege Üniversitesi yerleşkesine ve İzmirlilere bu güzide eser kazandırıldı. İlim ve irfana açılan, gençlere medeniyet mektebi olacak olan camimiz ve kültür merkezimiz güzel İzmir'imize hayırlı uğurlu olsun. Açılışımıza tüm halkımızı bekliyoruz" dedi.



300 gence yemek verilmesi de planlanıyor



Öte yandan, herkesin huzur içinde ibadetini yapabileceği şekilde tasarlanan Bilal Saygılı Camisi'nde ayrıca, minare kürsülerinin içerisindeki asansörler ve rampalı yollarla engellilere ve yaşlılara kolay ulaşım imkanı sağlandı.



Caminin alt katı ise çok amaçlı bir kültür merkezi şeklinde yapılarak, sosyal ve kültürel faaliyetlerin icra edileceği alanlar oluşturuldu. Bu katta; konferans, seminer, sinema salonu, klasik sanatlar için çalışma ve sergileme mekanları, aşevi, çay ocağı, çocuk bakım odası ve çeşitli ihtiyaçlara cevap verebilecek üniteler yapıldı. Aşevinde ihtiyaç sahibi 300 gence günlük yemek verilmesi planlandı. - İZMİR

Kaynak: İHA