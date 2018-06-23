Cumhurbaşkanını Göremediği İçin Ağlayan Küçük Kız Fenomen Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep mitingine götürülmeyen minik kız ağlamasıyla internette fenomen oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziantep mitingine götürülmeyen küçük kız 'ben Cumhurbaşkanını görmek istiyorum' diye ağlayınca internette fenomen oldu. Erdoğan'ı göremediği için gözyaşı döken küçük kız, annesinin "televizyonda izle" demesine ise sinirlenerek, "Ben onu canlı görmek istiyorum" dedi.

Babasının, Erdoğan'ın miting yaptığı 15 Temmuz Demokrasi Meydanında da olduğunu öğrenen kız, "tamam o zaman beni gelsin alsın" diyor. Trafik olması nedeniyle alınamayacağı söylenen kız, "Banane ben görmek istiyorum" diye feryadını sürdürdü.

Küçük kız, kendisinin de Erdoğan'ı görmediğini söyleyen annesine ise, "Sen benim kadar niye merak etmiyorsun?" diyerek ağlamasına devam etti.

Bir ara sinirlenen küçük kız, "Muharrem İnce'yi mi görecem, ben. Olmaz. O Cumhurbaşkanı olmasın" diye sitem ediyor. - GAZİANTEP