Cumhurbaşkanına sosyal medyadan hakaret eden avukata tepkiler büyüyor

Turgutlu'da sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanına hakaret ve küfürler eden avukat tutuklandı

AK Parti'nin Manisa il başkanı ve 17 ilçe başkanı Milletvekili Akkal ile birlikte Turgutlu Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi

MANİSA - Turgutlu'da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve küfür ettiği gerekçesiyle AK Parti Turgutlu İlçe Başkanlığının suç duyurusunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen CHP'li avukat Mehmet D.'ye tepkiler devam ediyor. AK Parti'nin il başkanı ve 17 ilçe başkanı Turgutlu Adliyesi önünde basın açıklaması düzenleyerek yapılan paylaşımlara tepki gösterdi. CHP ise avukat Mehmet D.'nin partiden ihraç edilmesi için karar alındığını açıladı.

Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a küfürlü ifadelerle hakaret eden avukat Mehmet D. tutuklanırken AK Parti Manisa İl Teşkilatı ve AK Parti kadroları Turgutlu'ya çıkarma yaptı. Manisa İl Başkanlığı ve 17 ilçenin ilçe başkanları Turgutlu Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak yaşanan olayı şiddetle kınadı. Avukat Mehmet D. aynı zamanda CHP adına İlçe Seçim Kurulunda da görevlerde bulunmuştu. AK Parti kanadı CHP'ye ve Manisa Barosuna seslenerek gerekenin yapılmasını istedi. AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ise basın açıklamasında, "CHP'nin AK Parti'ye bir özür borcu var." dedi.

Adliye önünde yapılan basın açıklamasında AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek ve Manisa'nın diğer ilçelerindeki ilçe başkanları ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Kazım Dilek, "Biz hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye inanan insanlarız. Turgutlu'da bir şahıs Cumhurbaşkanımıza ağır hakaretlerde bulunmuştur ve bizde hukuk sürecini başlatmıştık. Bu hakaretler kabul edilemez bir seviyedeydi ve bizde üzerimize düşeni yaptık." dedi.

"Hakaretler kabul edilemez, CHP gereğini yapmalı"

AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, "Türkiye Cumhuriyeti demokratik, hukuk devletidir. İnsanların ifade özgürlükleri sonuna kadar desteklenmelidir. Fakat ifade özgürlüğü diyerek bir ülkenin cumhurbaşkanına yada herhangi bir vatandaşına küfür edemezsiniz. Bir ülkenin inancına, dinine, Allah'ına, kitabına küfür edemezsiniz. Bir hanımefendiye sizinle aynı fikirde olmadığı için ağzına ne geliyorsa söyleyemezsiniz. Bunlar bizim kırmızı çizgimizdir. Biz bugün sadece, Recep Tayyip Erdoğan'a küfür edildi, sadece dinimize küfür edildi diye burada değiliz. Bu tutum bir vatandaşımızda yapılsa aynı tepkiyi ortaya koymalıyız. Buradan CHP Manisa İl Başkanına sesleniyorum, CHP İlçe Başkanı ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın gereken açıklamayı yapmışlar. CHP, 'Biz bu arkadaşı desteklemiyor, söylemlerine katılmıyoruz' demenin yanı sıra gereğinin yapılmasını istiyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan bazı saldırılarda bizler amasız, fakatsız aynı anda tüm teşkilatlarımızla, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere gerekli tepkiyi ortaya koyduk. Biz CHP'den bu şahısla ilgili gerekli tepkinin ortaya koymasını istiyoruz. Ayrıca, bu kişi Avukatlık mesleğini icra ediyor. Manisa Barosu tarafsız ve bağımsız bir baro ise bu kişinin mesleki hayatını bir kez daha gözden geçirir. Manisa Baro başkanına da buradan sesleniyorum, bu işe sessiz kalmamalıdır ve gereğini mesleki açıdan da yapmalıdır diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızın her zaman yanındayız." ifadelerini kullandı.

"Artık hukuk konuşacak"

AK Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal ise yaptığı açıklamada, "Bu kişinin ettiği küfür sadece Cumhurbaşkanımıza değil, bu ülkede yaşayan herkese edilmiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de yüzde 50'nin üzerinde oy alarak seçilmiştir. Hiç kimse bırakın cumhurbaşkanını başka bir şahsa bu kadar ağır hakaret, bu kadar ağır küfür etmeye hakkı yoktur. Kendisi hukukçu olduğunu iddia ediyor fakat bunu bile bile, cumhurbaşkanımıza ve onu seçenlere, sevenlere, yapmış olduğu paylaşımın altına yorum yapan bir çok insana bu şekilde hakaret eden bu arkadaşın yapmış olduklarına hak ettiği kadar sert cevap vermediğimizden olsa gerek cesaretlenip işi hat safhaya çıkarmış. Bundan sonra herkes bilsin ki, yapılan her saldırı ve hakarette hukuk işleyecek. Bundan sonra gerekli davalar açılacak" dedi.

Öte yandan CHP Manisa İl Başkanlığı yazılı bir açıklama yaparak, söz konusu avukatın partiden ihraç edilmesi karar aldıklarını duyurdu.

Kaynak: İHA